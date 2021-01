AGI – Due persone, madre e figlio, sono morte in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la tangenziale nord di Potenza. Per cause in corso di accertamento, due auto e un furgone sono usciti fuori strada. A perdere la vita Pompea Allegretti, 58 anni, medico, originaria di Brindisi di Montagna (Potenza) e il figlio ventenne, Salvatore Raimondi.

I due si trovavano a bordo di una Fiat Sedici guidata dal ragazzo. La donna è morta subito dopo l’incidente, mentre il figlio è deceduto poche ore dopo in ospedale a Potenza, trasportato dagli operatori del 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

L’articolo Il medico di Filiano è morta con il figlio in un incidente proviene da Notiziedi.

