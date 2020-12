Il mercato dell’auto torna in negativo, fa eccezione Fca 

AGI – Peggiora il mercato dell’auto a novembre. Le immatricolazioni sono state 138.045, in calo dell’8,34% rispetto alle 151.001 dello stesso mese del 2019. Si tratta del secondo mese consecutivo con segno negativo dopo il -0,18% di ottobre. Negli 11 mesi, le vendite si sono attestate a 1.261.802 unita’, in discesa del 28,97% rispetto al 1.776.501 registrato nello stesso periodo dell’anno scorso.

In un quadro di mercato in rosso si distingue Fca che a novembre ha immatricolato 34.566 veicoli, in aumento dell’1,41% rispetto ai 34.085 di un anno prima. Per il gruppo si tratta del terzo mese consecutivo in crescita.

