AGi – Janet Yellen mette in guardia da una “esplosione di rischi” legati ai mercati digitali, in particolare quelli legati alle criptovalute. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, intervenuta a una tavola rotonda sull’innovazione nel settore finanziario, ha ammesso che le nuove tecnologie potrebbero aiutare a combattere il crimine e ridurre le disuguaglianze, ma ha evidenziato i pericoli che questi strumenti possano essere usati per riciclare denaro, in particolare i proventi del traffico di droga e quelli per finanziare il terrorismo. “L’innovazione non dovrebbe essere solo uno scudo per proteggersi dagli attori malevoli”, ha detto Yellen.

“L’innovazione dovrebbe anche essere una leva per aiutare più persone a salire verso una più alta qualità della vita”,

L’articolo Il mercato digitale delle criptovalute comporta “un’esplosione di rischi”, avverte Yellen proviene da Notiziedi.

