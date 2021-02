Il messaggio del magazziniere Starace ai calciatori del Napoli: “Vi aspettiamo fratelli” | FOTO

Il magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, ha pubblicato su Twitter una foto con le maglie di Ghoulam e Koulibaly. “Vi aspetto fratè” è il messaggio del magazziniere. I due calciatori sono risultati positivi al Covid.

Starace e il messaggio ai calciatori del Napoli

Starace ha dunque voluto far sentire il suo affetto ai calciatori del Napoli anche sui social. Un messaggio di cuore per Koulibaly e Ghoulam che dovranno saltare, molto probabilmente, partite importanti contro l’Atalanta in Coppa Italia e contro la Juve in campionato.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/tommystar55/status/1357995813906096129?s=21″]

