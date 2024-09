Il messaggio di Netanyahu ai libanesi: “Andate via”

“Terminata l’operazione tornerete alle vostre case”

Tel Aviv, 23 set. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito i libanesi di allontanarsi dal pericolo mentre Israele colpisce gli obiettivi di Hezbollah nel sud e nell’est del Paese. “Vi esorto a prendere sul serio questo avvertimento. Non lasciate che Hezbollah metta in pericolo le vostre vite e quelle dei vostri cari. Non lasciate che Hezbollah metta in pericolo il Libano. Per favore, allontanatevi subito dal pericolo. Una volta terminata la nostra operazione, potrete tornare sani e salvi alle vostre case”.