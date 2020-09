Il messaggio di Rocco Casalino a Live non è la D’urso: dal Grande Fratello a portavoce del Premier Giuseppe Conte | Video Mediaset

Il messaggio di Rocco Casalino a Barbara D’Urso, assente dalla reunion per motivi istituzionali: oggi infatti l’ingegnere è portavoce del Premier Conte. Le parole di Casalino spiegano che oggi è vittima di pregiudizi perchè nonostante lui abbia fatto degli studi e abbia preso un’altra strada, la politica, viene additato in modo dispregiativo come l’ex concorrente del Grande Fratello, che per lui rimane comunque un bellissimo ricordo. Ecco il Video Mediaset.

