Il Messico denuncerà Google se insiste con “Golfo d’America”

L’annuncio della presidente Sheinbaum

Città del Messico, 17 feb. (askanews) – Il Messico ha intenzione di portare Google in tribunale se insisterà nel cambiare il nome del Golfo del Messico in “Golfo d’America” per gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti. “Google non ha il diritto di rinominare la piattaforma continentale del Messico, non ha il diritto, né la piattaforma continentale di Cuba perché il Golfo del Messico è diviso fra tre Paesi”, ha dichiarato lunedì la presidente Claudia Sheinbaum.Il governo messicano ha scritto nuovamente all’azienda statunitense sostenendo che l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump in materia si applica solo alla parte della piattaforma continentale appartenente agli Stati Uniti. Trump aveva affrontato la questione fin dal suo discorso di insediamento promettendo un ordine esecutivo, poi rapidamente arrivato. Ma il Messico non ci sta. “Attenderemo la risposta di Google e, in caso contrario, procederemo in tribunale”, ha concluso la presidente.