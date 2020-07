Il Messico supera l’Italia per numero di morti

AGI – Il Messico è diventato il quarto Paese per numero di morti per il Covid-19, superando l’Italia. Secondo le autorità sanitarie, “ci sono 299.750 casi accertati di coronavirus e 35.006 morti in Messico” si legge sull’account Twitter della presidenza. L’Italia attualmente ha un bilancio di 34.954 persone decedute dall’inizio dell’epidemia.

