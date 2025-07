Il miglior chirurgo plastico al mondo è italiano

ROMA – L’eccellenza italiana nella medicina conquista un nuovo primato mondiale. Secondo l’ultima classifica internazionale stilata dall’agenzia di ranking scientifico Alper-Doger (Ad Scientific Index), Pietro Gentile, professore associato di Chirurgia Plastica presso l’Università di Roma Tor Vergata, è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico al mondo. La selezione ha coinvolto oltre 1.200 scienziati, provenienti da 221 Nazioni e affiliati a più di 24.500 istituzioni accademiche. Il docente dell’Università di Tor Vergata non è nuovo a riconoscimenti di rilievo. Già nel 2024 era stato premiato al primo posto nella categoria Chirurgia Plastica Rigenerativa dallo stesso Ad Scientific Index, e in precedenza aveva raggiunto il vertice della classifica europea Expertscape per l’uso di tecniche innovative come il lipofilling e le cellule vasculo-stromali (Svf).

GENTILE: “AUGURO A TUTTI DI NON ARRENDERSI MAI”

“Ricevere questo riconoscimento è un grande onore, frutto di anni di studio e dedizione assoluta alla ricerca scientifica- ha dichiarato Gentile- È stato un percorso difficile, ricco di ostacoli e rifiuti, ma ogni difficoltà è stata trasformata in opportunità. Auguro a tutti di non arrendersi mai”. Questo importante traguardo rafforza il ruolo dell’Italia come leader nel panorama medico internazionale, in particolare nei campi della chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica e rigenerativa. La qualità, la competenza e l’umanità che contraddistinguono i professionisti italiani continuano a farsi apprezzare e riconoscere in tutto il mondo. Ancora una volta, l’Italia – grazie alle sue menti – si conferma protagonista sulla scena scientifica globale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it