domenica, 8 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIl Milan 'abbraccia' Brignone e Paris prima del derby con l'Inter: il...
il-milan-‘abbraccia’-brignone-e-paris-prima-del-derby-con-l’inter:-il-tributo-ai-medagliati-di-milano-cortina
Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l’Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d’eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall’infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.  

I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio. 

Previous article
Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non dura”
Next article
Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) - Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov oggi, domenica 8 marzo, nel terzo turno del Masters...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non dura”

(Adnkronos) - Da un Khamenei all'altro. L'Iran sceglie la nuova Guida Suprema, il successore di Ali Khamenei è Mojtaba, secondo figlio dell'ayatollah ucciso da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

(Adnkronos) - Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha 'movimentato' la partita . Intorno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.