Il Milan batte la Lazio e resta in testa davanti all’Inter

L’incornata di Theo Hernandez al 92′ tiene il Milan in vetta, respingendo l’assalto dell’Inter. A San Siro vittoria all’ultimo respiro dei rossoneri, che battono 3-2 la Lazio. Alla squadra di Pioli bastano diciassette minuti per mettere le mani sulla partita: prima Rebic salta indisturbato in area sull’angolo calciato da Cahlanoglu, poi è lo stesso turco a raddoppiare dal dischetto. La riapre Luis Alberto, ribattendo in rete dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile, ed è poi lo stesso Immobile a riscattarsi al 59′ siglando il 2-2. Poi il guizzo di Hernandez, che permette al Milan di chiudere il 2020 davanti all’Inter,

