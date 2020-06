Il Milan del futuro prende forma: incontro Gazidis-Rangnick. Tutti i dettagli

L’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan assume sempre più contorni realistici con il trascorrere dei giorni. L’allenatore tedesco, attuale responsabile dello sport e dello sviluppo per il gruppo Red Bull, firmerà un contratto triennale da cinque milioni di euro annui e sostituirà Stefano Pioli. Come rivelato da Sky Sport, oltre ai frequenti contatti telefonici ci sarebbe già stato un incontro tra Rangnick e l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Precisamente in Austria,… continua a leggere sul sito di riferimento