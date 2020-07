Il Milan è in crescita (anche) grazie all’assenza del pubblico?

Non è mia intenzione screditare la vittoria in rimonta del Milan contro la Juventus. Non è facile ribaltare il risultato quando ci si trova sotto di due gol contro i bianconeri, maestri nella gestione delle partite. Anzi, se proprio devo dirla tutta, considero la vittoria rossonera una vera e propria impresa. Ma tralasciando il singolo risultato di ieri sera, mi è sorto un dubbio. La crescita della formazione di Stefano Pioli, che da quando è ripartita la stagione non ha ancora perso (quattro… continua a leggere sul sito di riferimento