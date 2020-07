Il Milan è ottimista su Szoboszlai: tra il jolly Rangnick e la freddezza del Napoli

Il Milan ha ormai deciso di andare fino in fondo per Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 che potrebbe lasciare il Salisburgo nel corso della finestra estiva di calciomercato. I contatti tra le parti procedono spediti e il calciatore ha già dato la piena disponibilità al trasferimento. Per l’ungherese, che ritroverebbe con piacere il manager Ralf Rangnick, è pronto un contratto quinquennale da 1,4 milioni di euro più bonus a stagione. Occorre ora raggiungere un’intesa anche con il… continua a leggere sul sito di riferimento