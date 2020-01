Il Milan fa sul serio: blitz di Massara a Barcellona per Todibo

Il Milan comincia il nuovo anno con una poderosa accelerata sul mercato. Dopo l’ufficializzazione e la presentazione di Zlatan Ibrahimovic, ora l’obiettivo si sposta sul difensore centrale. I rossoneri avevano già mostrato il loro grande interesse per il giovane centrale del Barcellona Jean-Clair Todibo e, nonostante le parole dell’allenatore blaugrana Ernesto Valverde “dopo Alena non mi aspetto altre cessioni”, non si scoraggia e continua a far sul serio. Così tanto che, in serata, Frederick… continua a leggere sul sito di riferimento