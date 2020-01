Il Milan non si ferma e pensa allo ‘scippo’ alla Juventus: l’ultima idea rossonera

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Il Milan non si ferma. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Simon Kjaer e Asmir Begovic per la seconda parte di stagione e aver portato avanti la trattativa per Dani Olmo per cui si aspettano nuovi sviluppi nelle prossime ore, dalle parti di Milano pensano anche di soffiare un centrocampista alla Juventus: Emre Can. Come noto ormai ai margini del progetto tecnico di… continua a leggere sul sito di riferimento