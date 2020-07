Il Milan passa all’Olimpico, Lazio a -7 dalla Juve

Il Milan sbanca lo stadio Olimpico e batte 3-0 la Lazio nella 30^ giornata di Serie A. Doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Calhanoglu e Ibrahimovic su calcio di rigore, nella ripresa Rebic chiude definitivamente i conti. La sconfitta biancoceleste apre la fuga della Juventus, ora a +7 sui capitolini dopo il successo nel derby.

Inzaghi è senza attacco, squalificati Immobile e Caicedo. In avanti Luis Alberto alle spalle di Correa, a centrocampo torna Leiva. La novità in casa rossonera è il ritorno di Ibrahimovic da titolare, Pioli lascia in panchina Rebic e sceglie Saelemaekers per l’infortunato Castillejo.

