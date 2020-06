Il Milan pensa al dopo-Pioli: il budget che potrà spendere Rangnick sul mercato

Il nome di Ralf Rangnick continua a circolare con costanza e insistenza in orbita rossonera. Secondo la stampa italiana e non, il manager tedesco con un passato sulla panchina del Lipsia è stato individuato dal Milan come ideale guida tecnica per il post Stefano Pioli, che al termine della stagione con tutta probabilità verrà sollevato dall’incarico. FBL-EUR-C1-LEIPZIG-ZENIT-PETERSBURG Una grande apertura era arrivato dallo stesso Rangnick all’inizio di maggio, quando ai microfoni della… continua a leggere sul sito di riferimento