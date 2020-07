Il Milan spinge per il rinnovo di Ibrahimovic: la richiesta dello svedese e l’offerta rossonera

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è una delle priorità in casa Milan. Dopo aver riequilibrato la situazione caotica che si era creata in società prima del rinnovo contrattuale del tecnico Stefano Pioli, la dirigenza rossonera intende risolvere le questioni rimaste in sospeso per poter programmare la prossima stagione. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il dirigente Paolo Maldini sta mettendo pressione sull’amministratore delegato Ivan Gazidis per il rinnovo dell’attaccante svedese, che… continua a leggere sul sito di riferimento