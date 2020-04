Il Milan torna su Ferreira Carrasco, l’affare è possibile a una sola condizione: i dettagli

Futuro ancora tutto da scrivere per Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno offensivo belga nella scorsa finestra di mercato invernale è passato in prestito all’Atletico Madrid dal Dalian Yifang ma una volta terminato il prestito non si sa ancora con certezza che ne sarà di lui. Per acquistare il belga l’Atletico Madrid a gennaio ha pagato 4 milioni di euro per il prestito e in vista dell’estate vanta un’opzione per il suo eventuale riscatto per 11 milioni. Al momento però è tutto in bilico a… continua a leggere sul sito di riferimento