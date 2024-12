Il milionario Fertitta è il nuovo ambasciatore di Trump in Italia. Ecco chi è

ROMA – Il miliardario Tilman J. Fertitta, proprietario degli Houston Rockets della NBA, è stato scelto dal presidente Donald Trump come ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Il 57enne ha origini siciliane ed è nato a Galveston, in Texas. Forbes lo colloca al 260° posto nella lista delle persone più ricche al mondo.

Trump di lui ha detto: “Tilman ha una lunga storia di contributi alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono enti di beneficenza per bambini, forze dell’ordine e il settore medico. Inoltre, Tilman è il presidente del Consiglio dei Reggenti dell’Università di Houston, con il mandato più lungo nella storia. Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia!”. Sposato due volte, il neo ambasciatore ha quattro figli dalla prima moglie.

Fertitta ha costruito un impero di oltre 600 ristoranti, hotel e casinò in tutto il mondo e ha ridefinito il significato di successo negli affari. Il suo reality show, Billion Dollar Buyer, ha messo in mostra il suo acume negli affari e il suo talento per l’innovazione. Nel mondo dello sport, il magnate ha trasformato gli Houston Rockets che ha comprato per 2,2 miliardi di dollari nel 2017.

Il contributo di Tilman Fertitta a Houston si estende anche oltre i Rockets. All’Università di Houston, è stato determinante come Presidente del Consiglio di Amministrazione, sostenendo iniziative che hanno elevato l’atletica e gli studi dell’università e l’arena di basket all’avvanguardia porta il suo nome, Fertitta Center, appunto.

Come ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Fertitta porterà “la sua impareggiabile competenza in leadership, negoziazione e diplomazia culturale a un ruolo che richiede un mix di finezza e forza- si legge sui media statunitensi- La comprovata esperienza di Fertitta nella gestione di aziende globali, il suo carisma e la sua capacità di entrare in contatto con un pubblico eterogeneo lo rendono particolarmente adatto a questo ruolo. Il suo coinvolgimento in eventi di alto profilo, come l’unione con Trump ed Elon Musk per il lancio del razzo Starship, dimostra ulteriormente la sua capacità di operare all’intersezione tra business, innovazione e diplomazia”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it