Il ministero della Difesa russo: “Mariupol del tutto ripulita dalle forze ucraine”

ROMA – La città di Mariupol è stata “completamente ripulita” delle forze ucraine: lo ha riferito in serata il ministero della Difesa russo, sostenendo che combattenti fedeli al governo di Kiev sono rimasti solo in periferia.

Stando a questa versione, rilanciata dall’agenzia di stampa moscovita Novosti, a oggi i militari ucraini uccisi nel porto in riva al mar d’Azov sono stati circa 4mila. Il governo di Kiev non ha per ora smentito la comunicazione russa.

“L’intera area urbana di Mariupol è stata completamente ripulita” ha riferito il ministero. “Resti del gruppo ucraino sono ora del tutto accerchiati nel territorio dell’impianto metallurgico di Azovstal: per loro l’unica possibilità di salvarsi è consegnare volontariamente le armi e arrendersi”.

