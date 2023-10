Il ministero della Salute di Gaza: bombe sull’ospedale, almeno 500 morti

Esercito israeliano: stiamo indagando su attacco ospedale, ci sono molte bugie da Hamas

Roma, 17 ott. (askanews) – Secondo il ministero della Salute nella Striscia di Gaza, sono morte almeno 500 persone in un attacco israeliano all’ospedale battista Al Ahli. Lo scrive al Arabiya. L’ospedale si trova nel centro di Gaza e dava rifugio alle famiglie durante i continui bombardamenti israeliani su Gaza.

Il presidente dell’Autorità Nazionale palestinese, Abu Mazen, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e ha cancellato il suo incontro, previsto per domani, con il presidente americano Joe Biden. Lo riporta l’Associated Press, citando un alto funzionario palestinese. Per domani era previsto un incontro ad Amman tra il presidente americano e i suoi omologhi di Palestina,

Giordania ed Egitto per discutere del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Secondo la fonte sentita dall’Ap, Abu Mazen ha annullato la propria partecipazione per protestare contro il presunto attacco israeliano all’ospedale Al-Ahli di Gaza City.

L’esercito israeliano ha reso noto che sta indagando su quanto accaduto all’ospedale Al Ahali di Gaza City, lo ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari, citato dal Times of Israel. Hagari ha precisato di non avere ancora tutte le informazioni a disposizione e di non sapere se l’esplosione si stata causata da un attacco israeliano. “Ci sono molti attacchi aerei, molti lanci di razzi falliti e molte notizie false da parte di Hamas”, ha detto.