“Stiamo facendo tutto il possibile per riportare tutti, bambini e ragazzi, a scuola in presenza. È il mio obiettivo”. È quanto dichiara la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista a Repubblica. “Ci sono più di ottomila autonomie scolastiche e 40 mila edifici”, ha ricordato, e pertanto “noi daremo una cornice, delle linee guida e un pacchetto di strumenti” ma “ogni scuola dovrà poi declinare come far ripartire l’anno”.

Quanto alla didattica a distanza, Azzolina precisa: “Abbiamo speso quasi 200 milioni. I monitoraggi che abbiamo fatto con i dirigenti sono positivi. So bene che non è il migliore dei mondi possibili,

L’articolo Il ministro Azzolina dice di volere tutti a scuola a settembre proviene da Notiziedi.

