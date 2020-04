“Senza salute non c’è neppure la ripresa economica: il rigore quindi deve essere massimo per tenere in sicurezza il Paese”: lo ha detto il ministro degli affari regionali e dell’autonomia Francesco Boccia parlando a Bologna davanti alle autorità in occasione dell’arrivo all’Aeroporto Marconi dei 52 infermieri volontari destinati a combattere in prima linea il coronavirus, di cui 20 assegnati all’Emilia Romagna, gli altri a Lombardia e Trentino.

Con Boccia, c’erano Fabio Ciciliano della Protezione civile e Domenico Arcuri, commissario all’emergenza Covid-19; ad attenderli nello scalo, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e la prefetta di Bologna,

L’articolo Il ministro Boccia ringrazia gli infermieri a Bologna proviene da Notiziedi.

