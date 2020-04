Il ministro Costa auspica “una ripresa economica in chiave green”

Scoprire le imprese che inquinano a produzione ferma per ripartire secondo una logica diversa. Proteggere mari e fiumi proprio ora che la natura sta riconquistando i suoi spazi, sostenere azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Dal ministero dell’Ambiente con Sergio Costa, si guarda ad una ripresa tutta in chiave green perché proprio ora potrebbe essere il momento di puntare a nuovi modelli economici all’insegna della sostenibilità, a tutela del pianeta e della salute, e perché adesso, “siamo al punto zero”. Con un plauso ai cittadini italiani che in un momento molto difficile per il paese hanno mostrato un “grande senso di responsabilità nel seguire le prescrizioni”.

