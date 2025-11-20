giovedì, 20 Novembre , 25

Caos al Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni e Jonas lo attacca

(Adnkronos) - Caos al Grande Fratello. Ieri sera,...

Madre e figlio morti a Lecce, il legale del padre: “Situazione sottovalutata da organi competenti”

(Adnkronos) - "Come devono stare? Sono distrutti". Così...

Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

(Adnkronos) - L'incendio, scoppiato in un padiglione del...

Sport e Salute insieme ad adidas contro il drop-out giovanile, ‘impossibile restare fermi’

(Adnkronos) - Luce come vita. Movimento come essenza....
il-ministro-crosetto-in-visita-negli-emirati-arabi-uniti-e-in-qatar
Il ministro Crosetto in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

Il ministro Crosetto in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

Video NewsIl ministro Crosetto in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar
Redazione-web
Di Redazione-web

Il saluto ai militari italiani della missione “Ferocious Falcon 6”

Milano, 20 nov. (askanews) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha concluso una missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, nel corso della quale ha incontrato le principali autorità politiche e militari dei due Paesi con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale. In particolare ci sono stati colloqui con i ministri della Difesa dei due Paesi (Mohamed Bin Mubarak Al Fadhel Al Mazrouei per gli Emirati e Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani per il Qatar) e lo sceicco Mohamed Bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti.Nel corso della missione, il ministro ha anche salutato i militari italiani impegnati nell’esercitazione multinazionale “Ferocious Falcon 6” con Francia, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia esprimendo la sua gratitudine per la professionalità e l’impegno con cui rappresentano l’Italia.La visita si è conclusa presso l’Ambasciata d’Italia a Doha, dove il Ministro, insieme all’Ambasciatore Paolo Toschi, ha partecipato alla cerimonia di scoprimento di una targa in onore dei Caduti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.