il-ministro-esteri-israeliano-saar-accoglie-omologo-tedesco-wadephul

Secondo la Germania Israele sempre più isolata diplomaticamente

Gerusalemme, 31 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar accoglie l’omologo tedesco Johann Wadephul a Gerusalemme. Prima di recarsi in Israele, Wadephul ha dichiarato in una nota che Israele è sempre più isolato diplomaticamente a causa della crisi umanitaria a Gaza e delle pressioni di alcuni Paesi per riconoscere uno Stato palestinese.Wadephul incontrerà anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Israele si trova sempre più in minoranza”, ha avvertito Wadephul prima di partire, sottolineando che gli alleati europei della Germania sono sempre più favorevoli al riconoscimento dello Stato palestinese.