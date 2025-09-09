Il ministro israeliano Katz: se Hamas non libera gli ostaggi Gaza sarà rasa al suolo

Roma, 9 set. (askanews) – “Se i terroristi di Hamas non depongono le armi e non liberano tutti gli ostaggi, saranno distrutti e Gaza sarà rasa al suolo”. Lo scrive su X il ministro israeliano della Difesa Israel Katz.

“Un uragano senza precedenti ha colpito Gaza ieri – scrive Katz -. Trenta edifici terroristici a più piani sono stati attaccati e distrutti e decine di altri obiettivi terroristici sono stati bombardati e demoliti, per ostacolare le infrastrutture di osservazione e terrore e aprire la strada alle forze di terra”.

Il post è accompagnato da un video che mostra il crollo di un grattacielo di Gaza City ieri, dopo che Katz aveva promesso che “un potente uragano si abbatterà sui cieli di Gaza City”.