il-ministro-katz-non-molla:-“al-momento-giusto-reinsedieremo-gaza”

ROMA – “Con l’aiuto di Dio, quando verrà il momento, istituiremo anche… gruppi pionieri nel nord di Gaza, al posto degli insediamenti che sono stati evacuati”. Non usa mezzi termini Israel Katz, alla cerimonia per le 1.200 unità abitative costruite nell’insediamento di Beit El, che sorge su territorio palestinese all’ingresso settentrionale della città di Al-Bireh. Il ministro della Difesa israeliano, ha contraddetto del tutto le affermazioni di Netanyahu secondo cui Tel Aviv non avrebbe alcuna intenzione di reinsediare Gaza, sottolineando inoltre, che la nuova occupazione avverrà “nel modo giusto e al momento opportuno”.

Un messaggio chiaro anche per il capo della Commissione contro il Muro e gli Insediamenti Mu’ayyad Sha’ban, per il quale “Israele sta procedendo a imporre nuove realtà demografiche e geografiche nel cuore della Cisgiordania, in particolare nei pressi di Ramallah”. Stando a quanto riportato dall’agenzia Wafa, Sha’ban ha sottolineato che si tratta di “una flagrante violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, che considerano illegali tutte le attività di insediamento. Questa espansione ribadisce che la potenza occupante tratta qualsiasi processo politico come una mera copertura per un’ulteriore espansione e un’annessione strisciante”. E ancora: “Il silenzio internazionale su questi piani non è meno pericoloso dei piani stessi, poiché fornisce una copertura politica al continuo indebolimento della soluzione dei due Stati e alla distruzione di qualsiasi possibilità di una pace giusta e basata sul diritto”.

STOP AI MEDIA STRANIERI RITENUTI PERICOLOSI

Intanto Israele, continua a farla da padrone anche con i media: per questo è stato prorogato il disegno di legge che consente “la chiusura di un’emittente straniera che minacci la sicurezza dello Stato” e che va a sostituire quella che finora è stata chiamata ‘Legge Al Jazeera’. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e di fatto sancisce lo stop ai media stranieri ritenuti ‘pericolosi’ per il governo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it