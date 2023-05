Il ministro Lollobrigida: “Dall’alluvione danni incalcolabili per l’agricoltura”

ROMA – I danni causati dall’alluvione in Emilia-Romagna “sono stati valutati come al momento incalcolabili” ma il governo è al lavoro per “mettere in campo i provvedimenti normativi ed economici in sostegno di chi è stato colpito”: lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

L’occasione è stato un incontro organizzato da Coldiretti nella Giornata mondiale della biodiversità.Rispetto all’impegno del governo Lollobrigida ha detto di “un confronto attento con la Regione, con le associazioni di categoria e con le rappresentanze dei lavoratori”.

Il ministro, sentito dai giornalisti a margine dell’appuntamento di Coldiretti, ha aggiunto: “La presidente Meloni è stata nei luoghi colpiti dall’alluvione e domani il Consiglio dei ministri si determinerà per tutte le misure che servono ad affrontare al meglio l’emergenza di questi giorni che ha visto come protagonisti la Protezione civile, le forze dell’ordine, l’esercito e i tanti volontari che hanno fatto un lavoro davvero eccezionale e che non possiamo che ringraziare”.

