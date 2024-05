NAPOLI – “Io sarei per abbattere le costruzioni che potrebbero essere di pregiudizio per chi le abita e, naturalmente, tutte le abitazioni abusive che purtroppo sembrano essere presenti nelle prossimità della caldera. Non sappiamo ancora quante, ma stiamo valutando un censimento”. Lo ha annunciato, in audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, in relazione alla situazione di Campi Flegrei.

“SECONDO PROVVEDIMENTO PRONTO IN UN PAIO DI SETTIMANE”

“In un paio di settimane il governo sarà nelle condizioni di poter varare il secondo provvedimento” per i Campi Flegrei”, ha aggiunto. Il ministro ha ricordato che in questi giorni l’esecutivo “sta quantificando le risorse necessarie, che saranno naturalmente distribuite su più annualità”. Gli interventi di consolidamento e rafforzamento degli edifici “richiederanno, si presume, dai tre ai sei anni”, ha detto Musumeci. L’esecutivo, inoltre, sta esaminando “l’ipotesi di aiutare o meno una famiglia che volesse delocalizzare a suo piacimento. Il governo in questo momento è orientato a scartare questa ipotesi”, ha comunicato il ministro.

L’articolo Il ministro Musumeci prepara la ruspa per i Campi Flegrei: “Le case abusive? Da abbattere tutte” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it