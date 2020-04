In collegamento a Live – Non è la D’Urso, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha commentato così la fine della quarantena, dopo che un suo stretto collaboratore è risultato positivo al Covid-19: “Mi sono separata da mio figlio e mio marito, che ha perso il padre per Coronavirus”. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere l’intera intervista di domenica 5 aprile 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento