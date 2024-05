il-ministro-sikorski:-non-escludo-truppe-polacche-in-ucraina

“Dovremmo lasciare Putin con il fiato sospeso su nostre intenzioni”

Roma, 28 mag. (askanews) – La Polonia non esclude a priori l’ipotesi di inviare proprie truppe in Ucraina. A confermarlo, in un’intervista a Repubblica e al consorzio Lena, è il ministro degli Esteri di Varsavia, Radoslaw Sikorski. “Non dovremmo escluderlo. Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni”, sottolinea il capo della diplomazia polacco.

“I russi operano ovunque”, precisa Sikorski. “In Spagna, hanno trasferito soldi ai separatisti. Di recente un giudice polacco è scappato in Bielorussia e pensiamo che sia una defezione pilotata da Mosca. Putin ha inviato squadre di sicari in Germania e in Gran Bretagna. Dovremmo imparare a vaccinare il nostro sistema politico, le nostre istituzioni e la nostra opinione pubblica contro la manipolazione russa. Putin è in guerra con noi dal 2011. Dobbiamo capire che la sfida è questa. E affrontarla”.

Ora Putin sta anche avviando delle esercitazioni militari nucleari al confine con la Bielorussia. “Putin ha potenziato i missili nucleari e ha modernizzato il suo deposito di testate nucleari nell’exclave di Kaliningrad già negli anni scorsi”, commenta Sikorski. “Può annientarci con le bombe atomiche miriadi di volte. Ma è l’ultima carta che può giocarsi. L’esercito russo non è attrezzato per combattere in un ambiente contaminato. La minaccia di usare le armi nucleari ha una serie di implicazioni complicate e non dovremmo tormentarci dinanzi a questa minaccia”.