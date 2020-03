Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta così, a Live – Non è la D’Urso, le ultime restrizioni annunciate ieri dal Presidente del Consiglio Conte a proposito di Covid-19 ed emergenza sanitaria in Italia per il contagio da Coronavirus. “Chi non rispetta le regole – dice il ministro nella puntata del 22 marzo 2020 – mette a rischio la vita degli altri”. Ecco il video da Mediaset Play con l’intera intervista di Barbara D’Urso.

