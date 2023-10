Il Ministro Valditara in visita all’istituto Cilea-Mameli di Caivano

Nella giornata internazionale dell’Onu dedicata alle bambine, al miglioramento delle condizioni di vita loro , delle loro famiglie e della società nel suo complesso il ministro dell’istruzione del merito Giuseppe Valditara ha scelto Caivano per contribuire al processo di bonifica avviato dal governo Meloni .

“La scuola è fondamentale per lo sviluppo e la crescita di queste terre. L’istituzione scolastica è importante per ridare quel senso di legalità. In quest’istituto comprensivo ho trovato dei ragazzi e dei docenti meravigliosi ed una dirigente in straordinaria – afferma e continua il Ministro all’istruzione Valditara – noi dobbiamo credere in queste terre, nelle quali l’attuale Governo intende investire risorse.

Oggi abbiamo mantenuto una promessa, abbiamo messo in atto un processo per dare un senso di futuro a questi giovani. Manterremo un’attenzione costante su questi territori”.

Molte le iniziative messe in campo da Valditara che ha firmato un protocollo d’intesa con le scuole del territorio per fornire un aiuto concreto alle famiglie del famigerato parco verde.

Biblioteche, mediateche e campi scuola nel pacchetto di misure previste dall’esponente di governo, ma prima di tutto il reclutamento di nuovo personale docente come promesso dalla stessa premier Giorgia Meloni.

Aria di festa all’istituto Cilea Mameli per la visita del ministro , accolto dagli studenti con cori e bandierine.

“Siamo stati felici di accogliere il Ministro che in questi giorni è nelle scuole di Caivano per pubblicizzare il protocollo pensato dal Governo e scritto nell’agenda del sud.

La presenza dello Stato è importante per Caivano, poiché i nostri ragazzi hanno tutte le capacità per poter far crescere questi territori, dobbiamo investire risorse sui giovani che rappresentano il nostro futuro”. Così dichiara Rosaria Peluso, dirigente scolastica dell’Istituto Cilea-Mameli di Caivano.

