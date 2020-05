Il mio Salva Italia? “Niente statalismo, più liberismo”, dice Berlusconi

“Non è di statalismo che abbiamo bisogno” ma “di più liberismo” semmai e “una crisi economica devastante potrebbe avere effetti ancora più drammatici del coronavirus, persino in termini di vite umane”. In una lunga intervista con Il Giornale il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi afferma che “il governo sta facendo troppo poco e troppo tardi” perché “i lavoratori non hanno ancora avuto la cassa integrazione” e solo la lungimiranza e la generosità di alcuni imprenditori l’ha anticipata “qualcuno aumentandola fino al 100% dello stipendio”.

Berlusconi pensa sempre a “un patto fiscale” tra cittadini e Stato “per chiudere tutti i conti in atto”,

