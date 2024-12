“Il miracolo di Marcellino” un musical per le feste di Natale

Dal 19 al 29 dicembre al Teatro San Babila di Milano

Milano, 21 dic. (askanews) – Il miracolo di Marcellino è un musical per le feste di Natale per tutta la famiglia e fino al 29 dicembre sarà in scena per la rassegna Codice Teatro al San Babila di Milano. Il Miracolo di Marcellino nasce come libro per bambini scritto da J.M. Sanchez Silva, famoso scrittore per l’infanzia spagnolo, diventato celebre proprio per il suo Marcellino Pane e Vino scritto nel 1953 e che due anni dopo divenne uno dei maggiori successi di cinema spagnolo a livello internazionale. Una storia capace di commuovere adulti e bambini. Nel 2009 il musical Il Miracolo di Marcellino debutta nel prestigioso Teatro Sistina di Roma, con le musiche di Mons. Marco Frisina e con ben 11.000 presenze riscuotendo grande successo di critica e di pubblico. La storia, tratta da un’antica leggenda popolare spagnola, narra di un neonato abbandonato, raccolto in fasce ed allevato con amore dai frati di un convento. Crescendo Marcellino sente il bisogno di un amico, che trova in un crocifisso abbandonato nella soffitta del convento. Fra il bimbo e Gesù si stabilisce una tenera amicizia; ogni giorno Marcellino porta al suo Amico pane e vino presi di nascosto dalla dispensa dei frati. Gesù ascolta le piccole pene e i desideri del bambino.

“Il miracolo di Marcellino” è una storia che mi porto nel cuore da anni, un racconto che ho incontrato per la prima volta come interprete e che, col tempo, ho avuto l’onore di dirigere. È uno spettacolo che non smette mai di sorprendermi, di commuovermi, di farmi riflettere. Ogni volta che lo portiamo in scena, accade qualcosa di magico, come se la storia di Marcellino, quel bambino dal cuore puro e dalla fede innocente, prendesse vita in modo nuovo e inaspettato.