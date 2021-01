Il mistero dei coniugi scomparsi a Bolzano, ancora nessuna traccia

AGI – È avvolta nel mistero la scomparsa della coppia di coniugi a Bolzano: Laura Perselli, 68 anni, insegnante in pensione e suo marito Peter Neumair, 63 anni. Di loro non si hanno più notizie dalla serata di lunedì 4 gennaio quando i loro telefoni cellulari hanno cessato di funzionare e soprattutto non sono più tornati a casa.

Le ricerche continuano con le squadre di vigili del fuoco accompagnati da cani molecolari, soccorso alpino, carabinieri. Battute le zone di ponte Roma perché una cella telefonica aveva agganciato il numero del cellulare della donna ma anche le Passeggiate del Talvera e di Sant’Osvaldo – compresa la zona dove martedì pomeriggio era caduta la frana che ha distrutto buona parte dell’albergo Eberle – che la coppia frequentava per passeggiate anche in ore serali.

