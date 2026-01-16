venerdì, 16 Gennaio , 26

Il mistero dei droni spia a La Spezia: cosa hanno sorvolato e da dove arrivano

Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ mistero a Spezia, dove il sorvolo di droni sospetti sopra a obiettivi, considerati sensibili, ha messo in allarme la prefettura. giorni scorsi ha convocato una riunione con le forze dell’ordine per delineare il quadro della situazione e scongiurare una possibile minaccia, vista la delicata situazione internazionale, ai numerosi obiettivi potenzialmente sensibili nello spezzino, come l’arsenale della Marina militare, il centro di ricerca della Nato, la base dell’aeronautica la sede delle forze speciali al Varignano, gli stabilimenti Fincantieri e Leonardo.  

Per il momento le indagini sono in corso e dalla prefettura, contattata dall’Adnkronos, fanno sapere che non saranno rilasciate informazioni su quanto emerso nel corso della riunione. 

