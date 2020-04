E’ una delle storie più misteriose di questa pandemia di coronavirus: in Francia un convento dei cappuccini che era in isolamente pressoché totale è stato infiltrato dal Covid-19 e in poche settimane sono morti cinque degli 11 frati. E’ accaduto a Crest, nella valle della Drome, nel sud-est del Paese.

Il convento seicentesco a ovest della città è praticamente tagliato fuori dal mondo: ospita solo frati anziani e fin dall’inizio dell’emergenza aveva smesso di ricevere visitatori attenendosi rigorosamente alle indicazioni dei sanitari come il distanziamento e la dinsinfezione delle superfici con ‘eau de javel’, l’ipoclorito di sodio. Ma non è bastato e uno dopo l’altro i frati si sono ammalati,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il mistero del convento francese infiltrato dal Covid-19, morti 5 frati su 11 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento