Con le sue metropoli sconfinate, la sua povertà e la sua densità di popolazione, l’India appariva un habitat perfetto per la diffusione del coronavirus. Eppure il gigante asiatico di un miliardo e 350 milioni di persone ha registrato finora solo 27 mila casi e, soprattutto, appena 800 decessi per la pandemia. La progressione con cui si raddoppia il numero dei morti per il Covid-19 è di nove giorni, contro i due o tre che registrava New York nella stessa fase di diffusione del virus.

La media dei decessi complessivi in India tra marzo e aprile è stata persino più bassa rispetto al 2019,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il mistero dell’India, i morti sono meno dell’anno scorso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento