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Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena la “diva scienziata”
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Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena la “diva scienziata”

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Penultimo appuntamento della rassegna d’avanguardia Fo Teatro

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood e le intuizioni geniali che hanno rivoluzionato la tecnologia moderna, portando sul palco lo spettacolo intitolato La donna più bella del mondo.

Questo evento rappresenta il penultimo, attesissimo appuntamento della stagione di teatro d’innovazione Fo Teatro, la fortunata rassegna diretta con visione e passione da Antonello Ronga e Chiara Natella che quest’anno ha saputo tracciare un percorso artistico coraggioso e originale nel panorama culturale salernitano.

Al centro della scena brillerà la storia straordinaria di Hedy Lamarr, interpretata da Cinzia Ugatti insieme ad Andrea Carraro, con la cura del progetto video affidata ad Angelo Ruocco, per restituire al pubblico la complessità di una donna che fu molto più di un’icona del cinema mondiale.

Lamarr, infatti, è passata alla storia non solo per la sua bellezza travolgente che incantò i registi del Novecento, ma soprattutto per essere stata una mente visionaria e una scienziata autodidatta la cui intuizione sul sistema di comunicazione a salto di frequenza ha gettato le basi per l’invenzione del Wi-Fi e del Bluetooth.

Lo spettacolo si snoda come un viaggio emozionante lungo i decenni di un secolo turbolento, svelando i segreti di una vita vissuta all’insegna della libertà estrema e di un ingegno che faticava a essere riconosciuto dietro i riflettori dello star system.

La narrazione fonde magistralmente il linguaggio cinematografico con quello teatrale, creando un’atmosfera densa di passione e scoperte tecnologiche che invita lo spettatore a riflettere sul ruolo della donna e sul valore del genio oltre ogni pregiudizio.

Sarà un’occasione imperdibile per scoprire come la vita di una diva possa intrecciarsi indissolubilmente con la scienza, rendendo omaggio a una figura che ha letteralmente cambiato il modo in cui oggi comunichiamo con il mondo intero.

Per partecipare a questo evento unico, caratterizzato da un biglietto unico di dodici euro, è necessario munirsi dei ticket disponibili direttamente presso il botteghino del Teatro delle Arti di Salerno, punto di riferimento cittadino per chiunque voglia immergersi nelle correnti più vive e stimolanti della scena teatrale contemporanea.

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