lunedì, 8 Settembre , 25

Italia, tifosi azzurri di spalle durante l’inno israeliano. Poi i cartelli: “Stop”

(Adnkronos) - L'avvicinamento a Israele-Italia, partita di oggi...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...

Sinner cittadino onorario di Torino per le Atp Finals. Il sindaco Lo Russo: “Spirito sabaudo”

(Adnkronos) - Jannik Sinner cittadino onorario di Torino....

Heathrow, evacuata parte dell’aeroporto: “Possibile incidente con materiali pericolosi”

(Adnkronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti...
il-momento-in-cui-un-attacco-isreliano-abbatte-un-palazzo-a-gaza-city
Il momento in cui un attacco isreliano abbatte un palazzo a Gaza City

Il momento in cui un attacco isreliano abbatte un palazzo a Gaza City

Video NewsIl momento in cui un attacco isreliano abbatte un palazzo a Gaza City
Redazione-web
Di Redazione-web

L’edificio vicino alle tende degli sfollati

Gaza City, 8 set. (askanews) – Le immagini mostrano il momento in cui un attacco israeliano rade al suolo un edificio residenziale vicino alle tende degli sfollati nella città di Gaza. Israele ha intensificato le operazioni nelle ultime settimane, abbattendo i grattacieli di Gaza City che ha promesso di conquistare, nonostante le crescenti pressioni internazionali affinché cessi la guerra. “Stanno facendo tutto questo per sfollarci, non possiamo muoverci. Non c’è posto per noi nel sud”, dice un palestinese sfollato, Umm Ahmed. “Non lasceremo questo posto, resteremo qui e moriremo qui, non andremo a sud”, aggiuge.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.