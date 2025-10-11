il-monaldi-si-conferma-centro-d’eccellenza-urologico

Sette interventi effettuati in diretta video con le quattro più moderne procedure chirurgiche

Si è tenuto presso l’A.O.R.N. Monaldi di Napoli un evento formativo di alto profilo dedicato all’Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB), una patologia che colpisce una vasta percentuale di popolazione maschile dopo i 55/60 anni.

Nel corso dell’incontro, inserito nel ciclo “Informazione Perfezionamento e Benessere”, sono state trasmesse – durante l’intera giornata di ieri – in sequenza i video di sette interventi chirurgici effettuati in diretta con le quattro più moderne procedure con cui si affronta questa patologia.

Su tutte si è posto l’accento su l’innovativa tecnica Rezum. Il presidente del congresso Francesco Uricchio, direttore del Reparto di Urologia dell’AORN dei Colli – Monaldi, a tal proposito ha dichiarato: “La metodica Rezum rappresenta una nuova frontiera nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna.

Si tratta di un intervento mini invasivo della durata di soli 5- 6 minuti, che utilizza vapore acqueo ad alta pressione sulla prostata, senza ricorrere al bisturi. I vantaggi per i pazienti sono significativi: si esegue senza anestesia generale, prevede un solo giorno di ricovero e consente un rapido ritorno alla normalità anche nella vita sessuale”.

L’AORN dei Colli – Monaldi si conferma quindi un’eccellenza nel panorama sanitario nazionale anche in campo urologico, essendo l’unico ospedale pubblico in Campania ad offrire la tecnica chirurgica Rezum.

Un investimento strategico voluto dalla direzione sia per contrastare la migrazione sanitaria, sia per accorciare le liste d’attesa – si eseguono fino a 8 interventi al giorno con la tecnica Rezum contro un paio di interventi quotidiani fatti con le tecniche laser – e sia per garantire infine ai cittadini il giusto accesso a cure d’avanguardia sul territorio regionale.

La giornata di studio è stata inoltre importante sotto un duplice aspetto: la ricca sessione dimostrativa con sette interventi chirurgici trasmessi in diretta video con le quattro tecniche più innovative per contrastare l’ipertrofia prostatica benigna, eseguite in circa dieci ore, ha non solo contribuito alla formazione della comunità medica; ma ha anche evidenziato concretamente l’eccellenza scientifica e tecnologica del polo urologico napoletano.