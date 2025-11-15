il-mondo-del-cinema-dal-papa,-spike-lee-gli-regala-maglia-di-basket

Anche Cate Blanchett e Monica Bellucci all’udienza in Vaticano

Città del Vaticano, 15 nov. (askanews) – Papa Leone ha ricevuto in Vaticano il mondo del cinema: attori, registi e maestranze, giunte da tutto il mondo per il Giubileo. Al termine del suo discorso nel quale ha detto che il “cinema è in pericolo e va sostenuto”, il pontefice ha salutato e stretto la mano a molti di loro, da sua santità definiti dei “pellegrini dell’immaginazione”.La prima a recarsi dal pontefice è stata l’attrice e produttroice australiana-statunitense Cate Blanchett, subito dopo il regista Spike Lee che gli ha donato una maglietta di basket con su scritto il nome di Pope Leo. “Ho regalato al Papa una maglia dei New York Knicks. È il 14° Papa, quindi era il numero 14”, ha detto il regista afroamericano.Davanti a Leone si sono avvicendati anche Monica Bellucci, Viggo Mortensen e Gus Van Sant. “È molto rilassato. Ha trasmesso un messaggio fantastico sulla bellezza del cinema. Credo che questo sia stato il suo tema principale, insieme agli effetti delle storie legate alla gentilezza umana e alla speranza”, ha detto il regista americano di “Elephant”.