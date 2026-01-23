venerdì, 23 Gennaio , 26

“Io qui lavoro”, il ristorante che forma i ragazzi a Ostia

(Adnkronos) - "Io qui lavoro". Besim, Simone, Alessandro....

Omicidio Meredith, Amanda Knox ha girato un docufilm sul magistrato che la fece arrestare

(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno di Amanda...

La volta buona, Nikita Perotti: “Se c’è amore, l’età non conta”. Frecciata ad Andrea Delogu?

(Adnkronos) - "Non è mai stata un problema"....

Usa fuori da Oms, Bassetti boccia Trump: “Non ne azzecca una”

(Adnkronos) - Matteo Bassetti contro Donald Trump. Gli...
il-mondo-dice-addio-a-valentino,-a-roma-i-funerali-dello-stilista
Il mondo dice addio a Valentino, a Roma i funerali dello stilista

Il mondo dice addio a Valentino, a Roma i funerali dello stilista

Video NewsIl mondo dice addio a Valentino, a Roma i funerali dello stilista
Redazione-web
Di Redazione-web

Il gotha della moda e tanta gente comune lo salutano a Roma

Roma, 23 gen. (askanews) – Una mano sul feretro è stato l’ultimo personale saluto a Valentino del compagno Vernon Bruce Hoeksema, accanto a lui Giancarlo Giammetti, l’altro uomo che ha condiviso decenni al fianco del grande stilista, nella vita e nel lavoro.Un momento intimo di grande commozione nel giorno in cui il mondo ha detto addio a Valentino. I funerali dello stilista, morto a 93 anni, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma e hanno raccolto i grandi nomi della moda – Anna Wintour, Tom Ford, Donatella Versace, tantissime sue modelle storiche – del cinema – Anne Hathaway e Elizabeth Hurley – e tantissima gente comune: tutti riuniti per salutare l’ultimo imperatore della moda.Le esequie, in una chiesa allestita tutta di fiori bianchi – sono state accompagnate da brani di Mozart, Schubert, con l’Ave Maria all’offertorio, Puccini. Il feretro è stato portato fuori dalla chiesa sulle note de “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. Poi un applauso, composto, all’uscita.Lo stilista sarà sepolto al Cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove verrà tumulato nella cappella di famiglia fatta erigere dallo stesso Valentino.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.