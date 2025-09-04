il-mondo-piange-giorgio-armani:-i-titoli-della-stampa-estera-e-i-messaggi-di-cordoglio

ROMA – La morte di Giorgio Armani, consumatasi oggi a 91 anni, ha scosso la stampa mondiale.

I principali quotidiani e agenzie hanno dedicato prime pagine e articoli celebrativi al grande stilista italiano, riconosciuto universalmente come un’icona di stile e imprenditoria.

Ecco alcuni titoli che ne sottolineano l’impatto:

I MESSAGGI DEL MONDO

Alla notizia della morte di Giorgio Armani, sono arrivati in poche ore messaggi di cordoglio e ricordi da istituzioni, politica e mondo della cultura, a conferma della statura globale dello stilista.

Dal Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha espresso “cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo”. In una nota, il Capo dello Stato ha ricordato la “sofisticata semplicità, la costante creatività e l’attenzione ai dettagli” che hanno fatto di Armani un punto di riferimento internazionale.

Anche la premier Giorgia Meloni ha affidato a un post sui social il suo saluto: “Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto”.

Le Gallerie degli Uffizi hanno pubblicato su Facebook una fotografia di un abito esposto a Palazzo Pitti accompagnata dal messaggio: “GIORGIO, IL RE. La moda è arte quando è pensiero, eleganza, rigore. Ciao Re Giorgio: con la tua scomparsa si chiude un’epoca di stile e di gusto”.

Dal mondo del cinema è arrivato il ricordo dell’attrice Julia Roberts, amica personale dello stilista, che lo ha definito: “A true friend. A Legend”.

