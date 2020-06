Il Monza non vuole fermarsi, Galliani “Ora la serie A”

La promozione in Serie B e’ solo il primo dei due obiettivi prefissati e da raggiungere in due anni. Messo felicemente in archivio il primo, via con il secondo perche’ Adriano Galliani e’ sempre stato un uomo ambizioso, abituato a vincere e al di la’ di questo c’e’ anche un legame particolare, la molla che fece scattare tutto un anno e mezzo fa. “In una delle nostre solite colazioni dissi a Berlusconi che la famiglia Colombo stava vendendo il Monza, il presidente chiese ai presenti cosa ne pensavano, io non dissi nulla, tutti erano entusiasti e Berlusconi mi di disse vai e fai,

