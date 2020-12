AGI – Dopo due mesi di entusiasmo il Mose, il sistema di 78 paratoie capace di bloccare le acque salvando Venezia dall’acqua alta, mostra le sua fragilità. A far finire la città lagunare in ammollo è bastata infatti una previsione meteo sbagliata. Alle 9.30 della mattina di martedì il Centro maree del Comune di Venezia ancora parlava di un picco da 125cm, non sufficienti a dare il via alle operazione di innalzamento del Mose che è previsto scattino quando il livello sul medio mare supera i 130 centimetri.

“Sapevano tutto”

Al Consorzio chiamato alla realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Mose non entra in funzione, l’acqua alta sommerge piazza San Marco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento